Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Байден: передача власти в США может не быть мирной в случае поражения Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что передача власти после президентских выборов в стране пройдет мирно, если его предшественник Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и действующему вице-президенту Камале Харрис. Такое мнение он выразил в интервью CBS.

«Если Трамп проиграет, я в этом не уверен», — ответил он на вопрос, будет ли мирной передача власти в США в январе, когда должна состояться инаугурация следующего президента.

«Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он именно это и имеет в виду: все эти слова о том, что если он проиграет, будет кровавая баня», — добавил глава государства.

Трамп — кандидат от Республиканской партии. Ранее он предупреждал, что в случае его поражения на выборах США ждет «кровавая баня».

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