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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Вузы в США столкнулись с оттоком спонсоров из-за реакции на атаку ХАМАС

FT: cпонсоры вузов в США отзывают поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Гарвард и другие известнейшие университеты столкнулись с оттоком спонсоров после того, как недостаточно, по мнению меценатов, осудили нападение боевиков на Израиль. Пожертвования — важная часть доходов для учебных заведений в США
Студенты Колумбийского университета,&nbsp;участвуют в митинге в поддержку Палестины&nbsp;в университете,&nbsp;12 октября&nbsp;2023 года в Нью-Йорке
Студенты Колумбийского университета, участвуют в митинге в поддержку Палестины в университете, 12 октября 2023 года в Нью-Йорке (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Спонсоры крупнейших американских университетов отзывают запланированное финансирование на миллионы долларов из-за реакции учебных заведений на нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль; юридические и инвестиционные компании пригрозили аннулировать сделанные студентам предложения о работе. Об этом пишет Financial Times.

С критикой столкнулись, в частности, Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты. Некоторые заведения выпустили новые заявления о войне на Ближнем Востоке. Пенсильванский университет «решительно выступает против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма», его представители «должны были быстрее и шире сообщать о своей позиции», признала его президент Лиз Мэгилл.

Ее заявление последовало после того, как президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер раскритиковал недавний фестиваль палестинской литературы, проведенный в кампусе, и заявил об отказе от финансирования. Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман сказал, что «закрывает свою чековую книжку».

Спонсоры-миллиардеры, среди которых основатель Limited Brands Лесли Векснер, призвали университеты решительнее осудить ХАМАС и антисемитизм, и посоветовали применить более жесткие меры в отношении студентов, посещающих антиизраильские демонстрации. В честь Векснера названо одно из зданий Гарвардского университета, он назвал позицию Гарварда «печальным провалом». Израильский миллиардер Идан Офер заявил, что покидает гарвардский исполнительный совет из-за отсутствия «четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля» вкупе с нежеланием признать ХАМАС террористами.

Некоторые университеты настаивают на необходимости соблюдать принципы академической свободы и нейтральности в политических и социальных вопросах. Среди таких университет Северной Каролины.

Глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла отметила, что в университетах ожидали негативную реакцию в ответ на сдержанные заявления учебных заведений, однако в реальности они получили «экстремальную злобу». «Угрозы студентам с отказом нанять их на работу и отзывом денег из-за их точки зрения противоречат американскому высшему образованию, которое основано на неограниченном стремлении к истине и свободном обмене идеями», — сказала она.

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Пожертвования от состоятельных меценатов и выпускников являются важной строкой дохода для частных учебных заведений в США, получающих сравнительно небольшие выплаты из федерального бюджета. Только в случае с Гарвардом на благотворительность приходится 45% дохода университета ($5,8 млрд в 2022 году). Университет признавал, что прибыли от исследований и образовательной программы недостаточно для покрытия расходов.

При этом больше всего рискуют менее известные университеты, не входящие в Лигу Плюща, спонсоры которых могут вслед за более крупными меценатами отказаться от финансирования.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Гарвард Гарвардский университет Стэнфорд США Пенсильвания Корнелл
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