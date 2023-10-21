Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны

Арабские группировки дважды объявляли «День Гнева» для атак израильтян. Власти Израиля призвали не посещать все страны Ближнего Востока и некоторые мусульманские государства, а также покинуть Египет и Иорданию

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Израильтянам следует срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений местных жителей с пропалестинскими взглядами. Такую рекомендацию дали израильские Агентство национальной безопасности, канцелярия премьер-министра и МИД, пишет The Times of Israel.

«В связи с продолжением войны в последние дни в различных странах мира наблюдается дальнейшее существенное обострение протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и еврейских символов», — сказано в уведомлении.

Власти также призвали избегать поездок во все страны Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн и другие, а также не посещать некоторые государства с преимущественно мусульманским населением — Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы. В случае с Марокко израильтянам советуют избегать несущественных поездок.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские населенные пункты. После этого произошло несколько перестрелок на границе с Ливаном — ливанская группировка «Хезболла» поддержала ХАМАС.

Арабские группировки как минимум дважды призывали сторонников атаковать евреев и других граждан Израиля — 13 и 18 октября. В первый день МИД Израиля предупреждал, что акции протеста в разных странах могут перерасти в насилие, и советовал держаться от демонстраций в стороне.

В египетском городе Александрия после начала войны, 8 октября, полицейский убил двух израильских туристов из пистолета. Третий израильтянин получил ранения, погиб также египетский гид. Полицейского арестовали.