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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Пекине в «День ярости» напали на сотрудника посольства Израиля

В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Посольство Израиля в Пекине
Посольство Израиля в Пекине (Фото: Wikimedia Commons )

В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский МИД.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Нападение произошло в районе, где расположено посольство, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля. Yedioth Ahronoth cообщает, что сотрудник посольства получил ножевое ранение.

Ранее израильское внешнеполитическое ведомство заявило, что палестинское исламистское движение ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести «День ярости» 13 октября и атаковать израильтян и евреев.

«Разумно предположить, что в различных странах пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насилие», — заявил МИД, призвав израильтян быть бдительными и держаться подальше от демонстраций.

С начала вторжения отрядов ХАМАС в Израиль 7 октября в различных городах мира, в том числе в Лондоне, Берлине и Париже, прошли демонстрации в поддержку Палестины. Во Франции с 11 октября действует запрет на проведение антиизраильских акций. Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман приказала использовать «всю силу закона» против любых проявлений поддержки ХАМАС.

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