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Палестино-израильский конфликт ,  
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FT сообщила о «перерезании пуповины» Израилем с сектором Газа

FT: Израиль решил разорвать связи с сектором Газа после окончания войны
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильская сторона не будет помогать в решении проблемы с работой для жителей Газы, а также не откроет контрольно-пропускные пункты, которые действовали до войны, пишет газета. «Все кончено», — сказал один из чиновников

Израиль собирается разорвать связи с сектором Газа после окончания войны с ХАМАС, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

По словам одного из них, израильская сторона не будет помогать в решении проблемы с работой для жителей Газы. «Мы перерезали пуповину», — отметил собеседник издания.

Кроме того, не будут открыты контрольно-пропускные пункты из сектора Газа в Израиль, которые действовали до войны. «Все кончено», — добавил он.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с ХАМАС. На первом, по его словам, армия будет наносить удары с воздуха, а потом начнет «наземные маневры» для уничтожения ХАМАС, на втором ликвидирует очаги сопротивления, а на третьем создаст «новый режим безопасности в секторе Газа». Последний этап также предполагает «снятие с еврейского государства ответственности за повседневную жизнь Газы и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в секторе Газа, оно может быть сформировано при поддержке ООН и при участии арабских государств. Обсуждения пока находятся на ранней стадии и будут зависеть в том числе от успеха наземной операции израильской армии, отмечает агентство. Вместе с тем Соединенные Штаты обеспокоены тем, что еврейское государство недостаточно продумало последствия планируемой наземной операции, а также тем, что наступление в секторе Газа, не имеющее четкой цели, кроме изгнания ХАМАС, может перерасти в региональную войну, указывает Bloomberg.

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Теги
Елена Чернышова
сектор Газа Израиль
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