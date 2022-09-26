Как ЕС отреагировал на приход ультраправой коалиции к власти в Италии Ее лидер Джорджа Мелони может стать первым в истории страны премьером-женщиной

По итогам парламентских выборов в Италии премьер-министром впервые может стать женщина. Партия Джорджи Мелони берет начало от движения, созданного сторонниками Бенито Муссолини. Что это значит для ЕС, разбирался РБК

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Как прошли парламентские выборы в Италии

В воскресенье, 25 сентября, в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых коалиция правых партий набрала более 43% голосов, что обеспечит ей большинство как в нижней, так и в верхней палате. Лидер коалиции — ультраправая партия «Братья Италии» во главе с 45-летней Джорджей Мелони, которая, вероятно, станет первой женщиной — премьер-министром за всю историю страны. Ее партия набрала рекордные 26,2%, младшие партнеры — правые «Лига» экс-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони (он также после девятилетнего перерыва прошел в сенат) получили по 8,9 и 8% голосов соответственно.

Явка на выборы составила 69,3%, это на 10% меньше, чем на выборах 2018 года. Такое снижение может быть связано с ливневыми дождями, которые прошли во многих регионах Италии накануне выборов. Мелони же увязывает низкую явку с недоверием к традиционным институтам власти.

Оппоненты Мелони уже признали свое поражение. Популистское движение «Пять звезд», бывшее ведущей силой в правящей коалиции премьера Марио Драги до его отставки в конце июля, набрало 15,1%, а основная левоцентристская группа Италии, Демократическая партия (ДП), — 19,2%. Вице-президент Демократической партии Дебора Серраккиани уже в воскресенье, после обнародования результатов экзитполов, заявила о «печальном вечере для страны».

Мелони же выступила перед сторонниками в пятизвездочном отеле в Риме в 02:30 ночи и заявила, что «Италия выбрала нас и мы ее не предадим». «Мы будем работать, чтобы итальянцы снова могли гордиться тем, что они итальянцы», — продолжила лидер «Братьев Италии». По ее словам, результаты экзитполов показали, что народ страны хочет видеть у руля именно ее партию.

Мандат на формирование правительства Мелони должен дать президент Италии Серджо Маттарелла. В случае если не будет принципиальных разногласий, новый кабинет приступит к работе до конца октября. «Друзья Италии», как партия, которая набрала наибольшее число голосов, имеют право выдвинуть своего кандидата в премьер-министры. Однако вице-президент и национальный координатор партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни заявил, что кандидат на пост премьер-министра будет объявлен после того, как лидеры всех трех партий, входящих в коалицию, проведут переговоры с президентом. «У нас нет предубеждений в отношении Джорджи Мелони, но решение будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает Конституция», — заявил Таяни (цитата по ТАСС).

Коалиция под руководством Мелони станет самым правым правительством с момента прихода к власти в Италии фашистского режима во главе с Бенито Муссолини. Как поясняет Politico, партия Мелони уходит корнями в Итальянское общественное движение, которое было сформировано сторонниками Муссолини после окончания Второй мировой войны. За эти годы движение не раз меняло свое название и символику, но всегда обозначало свое негативное отношение к иммигрантам. Партия Мелони была основана десять лет назад и помимо антииммиграционной политики известна евроскептицизмом и стремлением запретить аборты.

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Примечательно, что на выборах 2018 года «Братья Италии» набрали лишь 4%. Нынешний всплеск поддержки может быть связан с тем, что за все время существования партия находилась в оппозиции и не сотрудничала ни с одним из правительств, оставаясь приверженной своим взглядам. Также за последний год Мелони пыталась расширить свою электоральную базу, поддержав позицию США и НАТО относительно Украины после начала российской военной операции в феврале 2022 года.

Как в Евросоюзе восприняли победу ультраправых в Италии

Приход Мелони к власти может существенно повлиять на расклад сил внутри Евросоюза, что вызывает беспокойство не только в крупнейших странах ЕС, но и в самом Брюсселе. Италия — третья по величине экономика ЕС, Рим вместе с Берлином и Парижем отстаивал единую линию внутри объединения. Возглавляемый «Братьями Италии» правый блок — третий по численности в Европейском совете. С учетом его разногласий с традиционными союзниками Италии внутри ЕС может произойти перераспределение баланса сил в пользу правых правительств. Правые до этих выборов в Италии в Европе еще никогда не были представлены столь значительно. Одним из фактов, говорящих в пользу таких изменений, является результат недавнего голосования в Европарламенте по резолюции о коррумпированности Венгрии, которую итальянские правые отвергли.

Правые силы в Евросоюзе уже поздравили Мелони с победой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе сделал это еще до объявления результатов экзитполов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выложил в соцсетях совместную фотографию с Мелони и поздравил ее. «Браво, Джорджа! Более чем заслуженная победа. Поздравляю!» — написал он в «Фейсбуке» (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской). К нему присоединилась и министр юстиции страны Юдит Варга.

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая долгие годы была союзником Берлускони, заявила, что Мелони удалось взять верх, несмотря на угрозы «антидемократического ЕС». «Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джордже Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского союза», — написала Ле Пен в «Твиттере». Немецкие правые популисты из «Альтернативы для Германии» опубликовали пресс-релиз, в котором говорится, что «Германия с ее лево-зеленой коалицией теперь выглядит довольно одинокой в Европе». Все упомянутые лидеры и партии, а также правые из испанской партии «Голос» имеют давние связи с «Братьями Италии» или партиями Сальвини и Берлускони.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в понедельник сдержанно отметил, что ЕК работает со всеми правительствами, и выразил надежду на конструктивный диалог. Но неделей ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что у Брюсселя есть методы, чтобы бороться с Италией, если что-то пойдет не так, намекая на заморозку многомиллиардного финансирования Венгрии и Польши из-за разногласий с Брюсселем.