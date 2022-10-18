Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне

Берлускони рассказал, что он восстановил связи с президентом России Путиным, и добавил, что знал его как «мирного и разумного человека»

Сильвио Берлускони (Фото: Massimo Di Vita / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне. Об этом сказал лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, передает информагентство LaPresse.

«Слишком часто мы слышим о вмешательствах с ядерным оружием. Бог спасет нас и избавит от этой опасности. Украина даже потребовала вступления в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война бы стала мировой войной», — сказал он.

По словам Берлускони, он восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным — и добавил, что знал его как «мирного и разумного человека». «Путин на мой день рождения прислал мне 20 бутылок водки и очень трогательное письмо. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же трогательным письмом», — также рассказал бывший итальянский премьер.

Бывший итальянский премьер добавил, что не может высказать свое личное мнение по вопросу поставок оружия и финансовой поддержки Украины со стороны Италии из-за возможной реакции прессы. «Но я очень, очень, очень обеспокоен», — добавил он.

После подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина «де-факто» уже прошла свой путь в НАТО и теперь намерена сделать это «де-юре».

В тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех членов альянса. Эту инициативу уже поддержали страны Прибалтики, а также Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия.

США, в свою очередь, заявили, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». Против вступления Украины в НАТО высказалась Германия.

Россия неоднократно заявляла, что на Украине ей противостоит весь Североатлантический блок. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.