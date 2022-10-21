США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ

«Росатом»: США не дали визы россиянам и заблокировали участие Москвы в конференции МАГАТЭ

США не выдали визы ни одному члену российской делегации, проявив неуважение к МАГАТЭ и нарушив обязанности принимающей страны, заявил «Росатом». В сентябре конференция организации прошла в Вене, там российская сторона участвовала

Фото: Dean Calma / IAEA

США не выдали визы для членов российской делегации для их участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, сообщил «Росатом» в телеграм-канале.

Как рассказали в компании, со времен пандемии глава российской компании Алексей Лихачев участвует в конференции в форме видеообращения. При этом для российской делегации из представителей руководства «Росатома» и «Ростехнадзора» предполагалось очное участие, для чего российская сторона заранее запросила визы.

«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», — заявил «Росатом».

Компания назвала это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ и выразила мнение, что без участия России «Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл».

В конце сентября в Вене прошла Генеральная конференция МАГАТЭ, в ней «Росатом» принимал участие. Лихачев выступил на ней лично, в своем выступлении он указал, что «МАГАТЭ выдерживает испытание на прочность и остается в рамках своего профессионального мандата». Глава компании также заявил, что российская сторона соблюдает принципы ядерной безопасности и поддерживает усилия международной организации по безопасности и защите ядерных объектов Украины.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 11 октября посетил с визитом Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. До этого он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, они также говорили о ситуации на станции.