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В Кремле ответили на инициативу Эрдогана по «телефонной дипломатии»

Песков — об инициативе Эрдогана по «телефонной дипломатии»: Путин открыт к переговорам
Эрдоган ранее сообщил о «смягчении» позиции Путина по переговорам с Зеленским и анонсировал проведение с ними «телефонной дипломатии» в ближайшие дни. Песков указал, что Москва в отличие от Киева всегда была открыта к диалогу
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно «телефонной дипломатии» между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским упирается в позицию Киева, который ранее запретил какие-либо переговоры с Москвой. Российский лидер, в свою очередь, всегда оставался открытым к любому диалогу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин был открыт для переговоров с самого начала. Президент сам неоднократно об этом говорил. Если вы помните, Путин пытался инициировать переговоры и с НАТО, и США, и с ОБСЕ еще до начала специальной военной операции. Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами. Здесь в этом плане ничего не изменилось», — заявил Песков.

В то же время, по словам представителя Кремля, изменилась законодательная база украинской стороны, которая и ранее «кодифицировала тему непродолжения переговоров с Российской Федерацией».

О планах провести телефонные переговоры между Путиным и Зеленским Эрдоган заявляет не в первый раз. Тем не менее 21 октября он сообщил, что Путин стал «гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем ранее». «Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — указал турецкий лидер.

Накануне Эрдоган также провел телефонные переговоры с Зеленским. «Во время моего вчерашнего разговора с ним я почувствовал, что с его стороны подобной блокировки нет и что он тоже за то, чтобы ее преодолеть», — отметил он.

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Турция неоднократно предлагала себя в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. В частности, в конце марта в Стамбуле по предложению Анкары прошли переговоры российской и украинской делегаций. Кроме того, Эрдоган не раз предлагал организовать двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Москва подчеркивала, что такое возможно только после составления проекта по мирному урегулированию.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин. Он также документально закрепил данный запрет.

В Кремле в ответ заявили, что Россия с начала военной операции выступала за достижение выдвинутых ею условий путем мирных переговоров, но для диалога нужны две стороны, а значит Москва будет ждать смены позиции Киева.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Турция переговоры Владимир Зеленский Владимир Путин Военная операция на Украине
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