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Илья Бер ответил на сообщения о проверке из-за поста о Буче

К Беру пока не обращались полицейские, однако он готов к возможности такого развития событий, заявил депутат. О проверке в отношении муниципального депутата ранее написала Baza
Илья Бер
Илья Бер (Фото: yabloko.ru)

Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?», муниципальный депутат округа Преображенское Илья Бер заявил РБК, что не удивлен сообщениями о проверке против него, однако к нему полицейские не обращались.

О проверке в отношении Бера ранее написал Telegram-канал Baza, ее ведет ОВД по району Преображенское. По данным ресурса, проверка связана с публикациями о событиях в украинской Буче. Статья, по которой ее ведут, не уточнялась.

«Ко мне полицейские не обращались, и про то, что они мной заинтересовались, точнее, моими публикациями, я узнал, как и вы, из Telegram-канала Baza. Я совершенно этому не удивлен», — сказал Бер.

По его словам, после принятия закона об ответственности за фейки о действиях российских Вооруженных сил он понимал риски, но не закрыл свой проект «Проверено».

«Если бы я боялся такого развития событий, то я бы закрыл проект еще 24 февраля, а также перестал писать в Facebook (ее владелец Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в России). Я этого не сделал и, соответственно, был готов к возможности такого развития событий», — отметил депутат.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Фото и видео из города Буча под Киевом украинские власти и западные СМИ распространили в начале апреля, на них видны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук также сообщил о найденных братских могилах. Минобороны назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных (они ушли из Бучи 30 марта), «ни один местный житель не пострадал».

Статья 207.3, предусматривающая ответственность за фейки о действиях российской армии, появилась в УК в начале марта. По ней грозит штраф до 5 млн руб. и до 15 лет лишения свободы.
 

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
проверка Вооруженные силы Илья Бер Буча Военная операция на Украине
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