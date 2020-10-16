Трамп исключил наличие у него долгов перед российскими банками

Американский президент отметил, что него есть небольшие задолженности по ипотечным кредитам, не уточнив, о чем идет речь. В конце сентября NYT писала, что у Трампа $421 млн долгов

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У принадлежащих американскому президенту Дональду Трампа компаний нет долгов перед российскими банками. Об этом заявил сам Трамп во время встречи с избирателями в Майами, штат Флорида. Трансляцию предвыборного мероприятия вел телеканал NBC.

«Нет, я не должен России денег, но у меня есть долги по небольшим, как говорится, ипотечным кредитам», — ответил глава государства на вопрос о наличии задолженности перед российским банками. При этом он не смог уточнить, кому именно должен денег.

«Поскольку этот вопрос легко разрешить, если вы так хотите, я позже могу сообщить вам, кому я должен те небольшие суммы денег», — сказал президент.

В конце сентября газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится о неуплате Трампом подоходного налога в течение десяти лет. Кроме того, в ней говорится, что у американского президента $421 млн долгов. Однако издание не нашло доказательств связи этой задолженности с Россией. На мероприятии в Майами Трамп отметил, что $421 млн — незначительная сумма по сравнению с общей стоимостью его активов.