Трамп назвал фейком статью о неуплате подоходного налога в течение 10 лет

Трамп отметил, что сообщения о том, что он якобы не платят налоги, появляются в преддверии выборов. Президент заявил, что заплатил «налоги на много миллионов долларов», но также имел право на вычеты и льготы

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал материал газеты New York Times, в котором говорилось, что он в течение десяти дет не платил подоходный налог.

По словам Трампа, «фейковые новости» (так президент США неоднократно называл NYT. — РБК) вернулись к теме налогов, как и перед выборами в 2016 году.

«Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но имел право, как и все остальные, на вычеты и налоговые льготы», — написал он.

Трамп заявил, что готов обнародовать финансовую отчетность с указанием собственности и активов с того момента, как объявил о планах участвовать в выборах, которые пройдут 3 ноября. По словам американского лидера, у него «очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов».