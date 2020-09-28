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Политика ,  
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Трамп назвал фейком статью о неуплате подоходного налога в течение 10 лет

Трамп отметил, что сообщения о том, что он якобы не платят налоги, появляются в преддверии выборов. Президент заявил, что заплатил «налоги на много миллионов долларов», но также имел право на вычеты и льготы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал материал газеты New York Times, в котором говорилось, что он в течение десяти дет не платил подоходный налог.

По словам Трампа, «фейковые новости» (так президент США неоднократно называл NYT. — РБК) вернулись к теме налогов, как и перед выборами в 2016 году.

«Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но имел право, как и все остальные, на вычеты и налоговые льготы», — написал он.

Трамп заявил, что готов обнародовать финансовую отчетность с указанием собственности и активов с того момента, как объявил о планах участвовать в выборах, которые пройдут 3 ноября. По словам американского лидера, у него «очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов».

NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
Политика
Фото:Carlos Barria/Reuters

Он добавил также, что является единственным президентом, который официально отказался от годовой зарплаты в размере $400 тыс.

В ходе пресс-конференции в Белом Доме Трамп сообщил, что сейчас его налоговые декларации находятся в процессе проверки, по завершении которой он готов обнародовать эту информацию. Материал NYT он назвал «абсолютно фейковыми новостями».

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По информации журналистов, в 2016 году, когда Трамп стал президентом, и в первый год его пребывания в этой должности он уплатил в виде федерального подоходного налога всего $750. В публикации NYT утверждалось, что Трамп избегает уплаты федерального подоходного налога, сообщая об убытках своих предприятий.

Ранее NYT уже обвиняла Трампа в неуплате налогов в 2016, 2018 и 2019 году. Так, в 2016 году газета писала, что президент имел законное основание не платить налоги последние 18 лет из-за финансовых потерь в 1995 году. В публикации, вышедшей осенью 2018-го, NYT сообщала, что Трамп наследовал от отца $413 млн, полученных в том числе за счет «прямого мошенничества» с налогами.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден.

Авторы
Наталия Анисимова, Анастасия Батманова
Дональд Трамп налоги
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