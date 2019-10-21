На Украине создали департамент по расследованию дел «Евромайдана»

На Украине создали департамент по расследованию дел «Евромайдана»

Все уголовные дела, связанные с «Евромайданом», будут переданы в этот департамент в составе украинской прокуратуры. В октябре два прокурора, которые ранее занимались этими делами, не были допущены до новой аттестации

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013 — 2014 года на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах по преступлениям, совершенных во время Революции Достоинства», — говорится в сообщении.

В состав нового департамента войдут три отдела. Одновременно в структуре ведомства будет ликвидировано управление по уголовным производствам по преступлениям специальной категории.

В конце сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Изменения в законодательство, в частности, предполагают сокращение штата ведомства с 15 до 10 тыс. человек, а также необходимость для действующих сотрудников прокуратуры проходить новую аттестацию.В итоге два прокурора, которые ранее занимались делами «Евромайдана», не были допущены до аттестации. По словам одного из них, Алексея Донского, они написали заявление на прохождение тестирования не по установленному образцу.