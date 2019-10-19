Расследовавших дела Евромайдана прокуроров не допустили к аттестации

Генпрокуратура Украины не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые вели расследование дел Евромайдана. Об этом сообщил Донской изданию hromadske.

По словам прокурора, оба написали заявление на прохождение аттестации, необходимой в связи с реформой органов прокуратуры, не по установленному образцу, а в произвольной форме. Это стало причиной для отказа к допуску процедуры подтверждения квалификации, утверждает Донской.

«Для меня категорически неприемлемо давать добровольное согласие на использование анонимной информации без подтверждения при прохождении аттестации», — сказал он, добавив, что намерен продолжить работу в органах и пройти аттестацию в порядке, определенном законодательством.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Согласно документу, вместо действующей структуры органов будет проведена аттестация прокуроров и сформирована новая структура, в которую войдут офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры.