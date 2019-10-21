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Политика ,  
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Кремль не увидел «продвижения» подготовки встречи в «нормандском формате»
Из Киева начали поступать «противоречивые заявления» об урегулировании в Донбассе, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Украина и ФРГ ранее сообщали, что для встречи достаточно лишь подписания «формулы Штайнмайера»
Юрий Ушаков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Москва не наблюдает особого продвижения в подготовке встречи саммита лидеров стран в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, Россию «несколько беспокоит ситуация» после подписания сторонами «формулы Штайнмайера» в Минске. Ушаков добавил, что с тех пор из Киева «начали поступать весьма противоречивые сигналы».

Он отметил, что президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились поручить советникам активизировать подготовку саммита и попытаться согласовать позиции. При этом, уточнил Ушаков, саммит в «нормандском формате» должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их.

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Меркель и Зеленский сочли выполненными условия для «нормандской встречи»

Как сообщал в октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подготовка к саммиту ведется на уровне помощников лидеров стран-участников «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Основными условиями для проведения такой встречи называли подписание «формулы Штайнмайера», а также разведение сил между вооруженными силами Украины и Донбасса.

Формулу удалось подписать лишь 1 октября, тогда как второе условие выполнить до сих пор не удалось (операция неоднократно срывалась из-за обстрелов). Тем не менее Киев и Берлин сочли, что для встречи в «нормандском формате» достаточно лишь подписания «формулы Штайнмайера».

Авторы: Полина Химшиашвили, Гаяна Демурина
Теги: Юрий Ушаков, «нормандский формат»
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