Кремль не увидел «продвижения» подготовки встречи в «нормандском формате»

Из Киева начали поступать «противоречивые заявления» об урегулировании в Донбассе, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Украина и ФРГ ранее сообщали, что для встречи достаточно лишь подписания «формулы Штайнмайера»

Юрий Ушаков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Москва не наблюдает особого продвижения в подготовке встречи саммита лидеров стран в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, Россию «несколько беспокоит ситуация» после подписания сторонами «формулы Штайнмайера» в Минске. Ушаков добавил, что с тех пор из Киева «начали поступать весьма противоречивые сигналы».

Он отметил, что президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились поручить советникам активизировать подготовку саммита и попытаться согласовать позиции. При этом, уточнил Ушаков, саммит в «нормандском формате» должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их.

Как сообщал в октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подготовка к саммиту ведется на уровне помощников лидеров стран-участников «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Основными условиями для проведения такой встречи называли подписание «формулы Штайнмайера», а также разведение сил между вооруженными силами Украины и Донбасса.