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Политика ,  
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Иран представил новые баллистические ракеты Jihad и ударные дроны Shahed

Тегеран впервые показал ракету Jihad, а также беспилотник Shahed 136 — они имеют дальность действия несколько тысяч километров

Иран представил новые баллистические ракеты Jihad и ударные дроны Shahed
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В Иране на военном параде в честь начала недели Священной обороны представили новые баллистические ракеты и беспилотники, передает PressTV.

Среди них — ракета Jihad («Джихад»), это новейшая разработка, ее показали впервые. Она имеет дальность действия 1 тыс. км.

Кроме того, были показаны другие типы ракет — Kheibar Shekan, Fatah, Haj Qasem, Qadr H, Emad, Khorramshahr, Sejil.

Также был представлен новейшая версия ударного беспилотника Shahed — 136B, он имеет дальность действия несколько тысяч километров. Он несет 50-килограммовую боеголовку и может развивать скорость около 200 км/ч.

Лавров назвал небылицами заявления США о поставках России ракет из Ирана
Политика
Сергей Лавров

На Западе и на Украине неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия России для применения в зоне специальной военной операции. 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления США о поставках Москве иранских и северокорейских ракет — это «небылицы».

«Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — сказал министр.

Российская и иранская стороны также отвергали поставки дронов Тегераном. Год назад Лавров в ответ на обвинения Вашингтона в этом заявил, что такие высказывания иностранных политиков «не имеют под собой никаких фактов».

В ноябре 2022-го тогдашний иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан сообщил, что Иран передал России партию беспилотников, но до начала спецоперации на Украине.

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Иран баллистические ракеты беспилотники
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