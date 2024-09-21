Politico узнала о переброске США сил на Аляску из-за России и Китая

США направили к Аляске эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Также они привели базирующуюся там эскадрилью истребителей в повышенную боеготовность, пишет Politico

США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, так как считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе, сообщает Politico.

По данным Politico, американские Вооруженные силы постепенно наращивают свое присутствие близ полуострова. В частности, они направили туда эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности (оно высадилось на отдаленном острове).

Кроме того, эскадрилью истребителей, которая базируется на Аляске, привели в состояние повышенной боевой готовности.

Вашингтон считает рост военной активности России и Китая причиной повышения напряженности в регионе, утверждает издание.

Сенатор Дэн Салливан (республиканец от Аляски), чьи слова привела Politico, выразил беспокойство в связи с ситуацией и высказал мнение, что Китай и Россия стали чаще проводить маневры в регионе.

Россия производила маневры в районе Аляски в последние месяцы. Так, 15 сентября Минобороны сообщило, что российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря (расположено к северу от Берингова пролива, между Чукоткой и Аляской). Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

Самолеты не вышли за пределы международного воздушного пространства, но привлекли внимание американской ПВО. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с правилами.

В конце июля оборонное ведомство сообщило, что Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

Командование аэрокосмической обороны США (NORAD) тогда заявило, что два российских Ту-95 и два китайских H-6 появились в опознавательной зоне ПВО Аляски. Воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американскую или канадскую суверенную воздушную зону, отметили американские военные. Самолеты перехватили истребители NORAD из США и Канады. Военные подчеркнули, что активность России и Китая в этой зоне не рассматривается как угроза.