Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у Аляски

Ракетоносцы не вышли за пределы международного воздушного пространства, но привлекли внимание американской ПВО. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с правилами

Самолёты-ракетоносцы Ту-95МС (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря, сообщило Минобороны. Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.

Чукотское море расположено к северу от Берингова пролива, между Чукоткой и Аляской.

Фото: Google Maps

Длительность полета Ту-95МС составила 10 часов. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Американские военные отследили два российских самолета, которые не нарушили воздушны пространства США и Канады, оставаясь в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщило 13 сентября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Эта российская активность в аляскинской зоне ADIZ происходит регулярно и не рассматривается как угроза. Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий немедленной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности», — пояснило командование США.