В краснодарском поселке начали эвакуацию из-за пожара после атаки дрона

Беспилотники атаковали Тихорецк, сообщил глава муниципалитета. По словам губернатора, над районом подавлены два беспилотника, начался пожар, вызвавший детонацию «взрывоопасных предметов». Соседний поселок решили эвакуировать

Город Тихорецк в Краснодарском крае атакован беспилотниками, сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность.

Тихорецк расположен примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе подавили два дрона. Из-за падения обломков одного из них на месте возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы», начались взрывы.

В целях безопасности власти решили временно эвакуировать жителей поселка, который находится рядом с местом пожара (какого именно, Кондратьев не уточнил). Жителей вывезут в ближайшие населенные пункты, пункт временного размещения развернут в Тихорецке.

В ночь на 21 сентября массированной атаке дронов также подверглась Брянская область: там сбили более 30 беспилотников. Кроме того, несколько беспилотников уничтожили на юго-западе Тверской области.

В ночь на 18 сентября атаке дронов подвергся город Торопец на западе Тверской области. Жителей времено эвакуировалииз зоны, где ПВО продолжала отражать атаку. К середине дня им разрешили вернуться в город.