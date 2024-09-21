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Военная операция на Украине ,  
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В краснодарском поселке начали эвакуацию из-за пожара после атаки дрона

Тихорецк в Краснодарском крае атаковали дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники атаковали Тихорецк, сообщил глава муниципалитета. По словам губернатора, над районом подавлены два беспилотника, начался пожар, вызвавший детонацию «взрывоопасных предметов». Соседний поселок решили эвакуировать

Город Тихорецк в Краснодарском крае атакован беспилотниками, сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность.

Тихорецк расположен примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе подавили два дрона. Из-за падения обломков одного из них на месте возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы», начались взрывы.

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В целях безопасности власти решили временно эвакуировать жителей поселка, который находится рядом с местом пожара (какого именно, Кондратьев не уточнил). Жителей вывезут в ближайшие населенные пункты, пункт временного размещения развернут в Тихорецке.

В ночь на 21 сентября массированной атаке дронов также подверглась Брянская область: там сбили более 30 беспилотников. Кроме того, несколько беспилотников уничтожили на юго-западе Тверской области.

В ночь на 18 сентября атаке дронов подвергся город Торопец на западе Тверской области. Жителей времено эвакуировалииз зоны, где ПВО продолжала отражать атаку. К середине дня им разрешили вернуться в город.

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