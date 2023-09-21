Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам тюрьмы за взятку в ₽5 млн
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Также Васильеву назначили штраф в размере 10 млн руб. В суде отметили, что сумма назначена «в размере двукратной суммы взятки».
Кроме того, Васильева лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет.
Главу информационно-технического управления ФТС арестовали в январе этого года. В день задержания в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на IТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.
Год назад Васильева уже хотели уволить из-за допущенных нарушений, но за него вступился один из заместителей главы службы, который назвал произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя», рассказал источник. Согласно данным на сайте ФТС, Васильев занимал пост главы управления с мая 2021 года. Он награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».
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