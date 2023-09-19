Богомаз: взрывы в Суземке Брянской области повредили дома и автомобиль

Взрывы в Суземке Брянской области повредили дома и автомобиль

Фото: Яндекс.Карты

Утром 19 сентября под обстрел с украинской стороны попал поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет», — написал он.

Повреждения от взрывов получили три жилых домовладения, одно нежилое здание и автомобиль, уточнил глава региона.

Поселок Суземка расположен в 8 км от границы с Украиной.

Главы областей, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов и территорий.

В предшествующие сутки Богомаз сообщил об обстреле села Каменский Хутор. Тогда была ранена местная жительница.

Снаряд попал в жилой дом, женщину 1941 года рождения доставили в больницу.

Село Каменский Хутор находится в Климовском районе области на расстоянии 2 км от границы с Украиной.