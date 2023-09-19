Взрывы в Суземке Брянской области повредили дома и автомобиль
Утром 19 сентября под обстрел с украинской стороны попал поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет», — написал он.
Повреждения от взрывов получили три жилых домовладения, одно нежилое здание и автомобиль, уточнил глава региона.
Поселок Суземка расположен в 8 км от границы с Украиной.
Главы областей, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов и территорий.
В предшествующие сутки Богомаз сообщил об обстреле села Каменский Хутор. Тогда была ранена местная жительница.
Снаряд попал в жилой дом, женщину 1941 года рождения доставили в больницу.
Село Каменский Хутор находится в Климовском районе области на расстоянии 2 км от границы с Украиной.
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