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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве рассказали о 1000 часов при включенной воздушной тревоге

Глава военной администрации Попко: в Киеве воздушная тревога звучала 1000 часов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве за время российской военной операции сирены воздушной тревоги звучали более 1 тыс. часов, или полтора месяца, заявил глава администрации Попко. Ночью в городе прогремели взрывы, работала ПВО, а утром вновь объявили тревогу

С начала российской военной операции сирены воздушной тревоги в Киеве в общей сложности звучали уже более 1 тыс. часов, заявил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

«Только представьте: полтора месяца непрерывной тревоги», — приводит его слова киевская администрация в телеграм-канале.

Попко сообщил, что в ночь на 21 сентября воздушная тревога в Киеве продлилась более двух часов, в нескольких районах упали обломки сбитых ракет. В Шевченковском районе повреждена газовая труба, в Дарницком — нежилые помещения и автомобили, возник пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, отметил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее рассказал, что в Дарницком районе обломки упали на территории инфраструктурного объекта и станции техобслуживания. По его данным, пострадали семь человек, трое госпитализированы. В Святошинском районе отключали свет, затем энергоснабжение восстановили.

Украинские власти также сообщили о взрывах в Харькове и Черкасской области. СМИ писали о взрывах в Хмельницком, Виннице, Ровно и Ивано-Франковске.

По словам главы военной администрации Херсона (находится под контролем Киева) Романа Мрочко, ночью погибли два человека, еще пять ранены. Глава администрации Черкасс Игорь Табурец сообщил о пяти пострадавших после падения обломков на территории «социального объекта».

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Минобороны России не сообщало об ударах. Ведомство с начала боевых действий настаивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 21 сентября почти по всей Украине, кроме Одесской области, вновь объявили воздушную тревогу. Власти призвали оставаться в укрытиях.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Воздушная тревога Виталий Кличко
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