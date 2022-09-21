Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 15:17
Второй за два дня игрок покинул сборную России по состоянию здоровья Спорт, 15:17
Что делать работодателю при мобилизации сотрудника Экономика, 15:17
Уволились и заболели? Бывший работодатель оплатит больничный Pro, 15:15
Евросоюз предупредил о «последствиях» для России после обращения Путина Политика, 15:11
Тренер вратарей назвал «первого номера» в сборной России Спорт, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:48
Акции Uniper обвалились на 39% после сообщения о национализации компании Инвестиции, 14:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России заявило о повреждении системы безопасности на ЗАЭС Политика, 14:47
Из-за чего бывают проблемы с памятью и 7 способов с ними справиться Pro, 14:45
Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти Политика, 14:41
Сбер приостановил прием заявок по сельской ипотеке из-за высокого спроса Недвижимость, 14:39
Банк России и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга Крипто, 14:39
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 14:32
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти

Роскомнадзор запретил журналистам использовать для публикаций о мобилизации любую информацию, полученную не от федеральных или региональных властей. Ранее сегодня президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средства массовой информации при подготовке заметок о мобилизации должны опираться только на данные, полученные от федеральных и региональных органов власти. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Также Роскомнадзор напомнил, что СМИ обязаны устанавливать достоверность информации до выпуска материалов в соответствии со статьей 49 закона «О средствах массовой информации».

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ведомство указало, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП (ст. 13.15), которая предусматривает штрафы для физических (до 300 тыс. руб. в зависимости от конкретного правонарушения) и юридических лиц (до 5 млн руб.).

Распространение ложной информации в сети Интернет влечет за собой блокировку материалов по ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине, Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении использовать только данные из официальных российских источников. В ведомстве объяснили это ростом числа публикаций в Сети на эту тему с «непроверенной и недостоверной информацией». «Именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Сколько придется потратить на участие в госзакупках
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции

Закон об уголовном наказании за фейки. Как он изменил работу журналистов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта президент России Владимир Путин также подписал закон, который ввел уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил закон предусматривает штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае если это повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от десяти до 15 лет.

За публичную дискредитацию Вооруженных сил закон ввел штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет, а если такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинили вред здоровью или имуществу граждан, спровоцировали массовые нарушения общественного порядка, то штраф вырастет до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет. За призывы к введению санкций в отношении России закон предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

Песков рассказал о неопубликованном пункте указа Путина о мобилизации
Политика
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России и подписал соответствующий указ. По его словам, мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

При этом он указал, что призыву на военную службу будут подлежать «только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Также президент пообещал, что призванные на службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, а также получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Роскомнадзор органы власти СМИ мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Совфед одобрил поправки в УК о «мобилизации» и «военном времени»
Политика
Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников Госдумы
Политика
Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter