Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти

Роскомнадзор запретил журналистам использовать для публикаций о мобилизации любую информацию, полученную не от федеральных или региональных властей. Ранее сегодня президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средства массовой информации при подготовке заметок о мобилизации должны опираться только на данные, полученные от федеральных и региональных органов власти. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Также Роскомнадзор напомнил, что СМИ обязаны устанавливать достоверность информации до выпуска материалов в соответствии со статьей 49 закона «О средствах массовой информации».

Ведомство указало, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП (ст. 13.15), которая предусматривает штрафы для физических (до 300 тыс. руб. в зависимости от конкретного правонарушения) и юридических лиц (до 5 млн руб.).

Распространение ложной информации в сети Интернет влечет за собой блокировку материалов по ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине, Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении использовать только данные из официальных российских источников. В ведомстве объяснили это ростом числа публикаций в Сети на эту тему с «непроверенной и недостоверной информацией». «Именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

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В начале марта президент России Владимир Путин также подписал закон, который ввел уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил закон предусматривает штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае если это повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит от десяти до 15 лет.

За публичную дискредитацию Вооруженных сил закон ввел штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет, а если такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинили вред здоровью или имуществу граждан, спровоцировали массовые нарушения общественного порядка, то штраф вырастет до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет. За призывы к введению санкций в отношении России закон предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России и подписал соответствующий указ. По его словам, мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

При этом он указал, что призыву на военную службу будут подлежать «только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Также президент пообещал, что призванные на службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку, а также получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников.