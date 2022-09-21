Беглов возглавил комиссию по мобилизации в Петербурге

Беглов и военком города Качковский возглавили призывную комиссию по частичной мобилизации. Власти Санкт-Петербурга пообещали действовать в соответствии с указания Генштаба. Шойгу говорил, что по стране призовут 300 тыс. человек

Александр Беглов (Фото: Global Look Press)

В Санкт-Петербурге организовали призывную комиссию по частичной мобилизации, ее возглавил губернатор Александр Беглов, сообщили «Фонтанке» в администрации города. Заместителем Беглова назначен военный комиссар города Сергей Качковский.

Власти города отметили, что будут действовать в соответствии с заданием, которое Генштаб России установит для Санкт-Петербурга.





Частичная мобилизация в России объявлена утром 21 сентября, об этом рассказал президент Владимир Путин в своем обращении к жителям страны. Указ уже подписан. Путин заявил, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается страна, а мобилизация нужна для защиты независимости и территории России.

Всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат перед отправкой на Украину, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Это и не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — добавил он. По словам министра, призыву будут подлежать отслужившие, имеющие военно-учетную специальность либо боевой опыт, студентов и срочников призыв не коснется.



