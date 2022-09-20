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Глава Херсонской ВГА призвал Путина поддержать решение референдума

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал президента Владимира Путина поддержать решение жителей региона на референдуме о вхождении в состав России. Обращение опубликовано в телеграм-канале администрации области.

«От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации», — говорится в обращении.

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Ранее источники РБК, близкие к администрации президента, рассказали, что Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступление ожидается до конца дня; что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно.

20 сентября о решении провести референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября сообщили руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Администрация Херсонской области опубликовала текст обращения общественного совета, в котором говорится, что организация изучила поступившие обращения и пожелания и пришла к выводу об «острой необходимости немедленного проведения референдума».

Вашингтон, Анкара и Берлин уже заявили, что не признают результатов референдумов. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Макрон также заявил, что международное сообщество не признает итоги референдумов о вхождении в состав России. Сам процесс голосования он назвал «пародией». «Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно», — сказал французский лидер. Кроме того, Макрон заверил, что Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять Украине оружие.
 

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