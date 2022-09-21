Макрон предупредил о риске раздела мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о риске разделения мира как следствия военных действий на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его слова приводит телеканал TF1.
По его словам, те страны, которые решили сохранять «нейтралитет», «хотят имитировать борьбу», отказываясь высказывать свою позицию, «ошибаются и берут на себя историческую ответственность.
«Те, кто сегодня молчит, <...> служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен», — считает Макрон.
Россия должна услышать, что «она не может навязывать свою волю военными средствами», подчеркнул он.
Речь идет не о том, чтобы «выбрать сторону между Востоком и Западом, между Севером и Югом», а об ответственности всех тех, кто привержен уставу ООН и «самому ценному благу — миру», убежден французский лидер.
Макрон не исключил «другие захватнические войны в Европе, а завтра, возможно, в Африке, Азии или Латинской Америке».
«То, что мы наблюдаем с 24 февраля, — это возврат к эпохе империализма и колоний, Франция это отвергает и будет упорно добиваться мира», — заключил президент.
После того как власти ДНР, ЛНР и подконтрольных российским войскам территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении референдумов о присоединении к России, Макрон заявил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Он назвал пародией готовящееся голосование. «Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно», — отметил французский лидер.
При этом он выразил готовность продолжить диалог с Россией о мире на Украине.
Последний раз Путин и Макрон общались по телефону 11 сентября по инициативе Парижа. Всего с начала военных действий на Украине, согласно сообщениям Кремля, главы государств созванивались более десяти раз.