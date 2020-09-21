США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном

По словам Помпео, официальные лица в Тегеране почти два года работали с «незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана. Срок его действия истекает 18 октября

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

США вводят новые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщается на сайте американского Госдепартамента. Ведомство отметило, что ограничительные меры связаны с проведением оружейных сделок с Ираном.

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября объявил, что США вводят новые санкции против стран или организаций, которые сотрудничают с Ираном по вопросу поставок вооружений. В своем заявлении он назвал Мадуро «бывшим президентом» Венесуэлы, поскольку Соединенные Штаты признали временным главой государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо, отмечает Bloomberg.

Выступая перед журналистами, Помпео заявил, что «почти два года коррумпированные официальные лица в Тегеране работали с незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана. «Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции», — отметил госсекретарь, назвав действия Вашингтона «предупреждением всему миру».

Под санкции также попали Минобороны Ирана, иранская компания Defense Industries Organisation и ее директор, а также нескольких физических и юридических лиц, связанных с иранской программой создания баллистических ракет, отмечается на сайте Госдепартамента.