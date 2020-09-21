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Политика ,  
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США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном

По словам Помпео, официальные лица в Тегеране почти два года работали с «незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана. Срок его действия истекает 18 октября
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Reuters)

США вводят новые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщается на сайте американского Госдепартамента. Ведомство отметило, что ограничительные меры связаны с проведением оружейных сделок с Ираном.

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября объявил, что США вводят новые санкции против стран или организаций, которые сотрудничают с Ираном по вопросу поставок вооружений. В своем заявлении он назвал Мадуро «бывшим президентом» Венесуэлы, поскольку Соединенные Штаты признали временным главой государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо, отмечает Bloomberg.

Reuters узнал о планах США ввести санкции против Ирана
Политика
Фото:Leah Millis/Reuters

Выступая перед журналистами, Помпео заявил, что «почти два года коррумпированные официальные лица в Тегеране работали с незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана. «Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции», — отметил госсекретарь, назвав действия Вашингтона «предупреждением всему миру».

Под санкции также попали Минобороны Ирана, иранская компания Defense Industries Organisation и ее директор, а также нескольких физических и юридических лиц, связанных с иранской программой создания баллистических ракет, отмечается на сайте Госдепартамента.

О том, что США намерены ввести ограничения в отношении тех, кто, по данным Вашингтона, причастен к программе по вооружениям Ирана, а также к ядерной и ракетной программам страны, накануне сообщил Reuters.

СМИ узнали о намерении Трампа ввести санкции за торговлю оружием с Ираном
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Дональд Трамп

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Эмбарго ООН на сделки по торговле обычными вооружениями с Ираном истекает 18 октября, однако агентство отмечало, что Трамп намерен сделать так, чтобы подобные ограничения продолжили действовать. Как рассказали источники Reuters, президент США собирается издать указ, позволяющий американским властям вводить вторичные санкции против стран, причастных к сделкам по торговле оружием с Ираном. В соответствии с документом нарушители не смогут получить доступ на рынки Соединенных Штатов, а против лиц и компаний, ведущих дела с членами основного санкционного списка, введут дополнительные ограничения.

20 сентября Помпео сообщил, что против Тегерана восстановлены санкции Совета Безопасности ООН, в том числе оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу ядерных и ракетных технологий.

В 2015 году Иран, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка подразумевала, что с Тегерана снимут санкции, если он сократит объемы обогащенного урана, а также откажется от производства оружейного плутония. Соглашение предусматривало в том числе отмену оружейного эмбарго против Ирана в течение пяти лет, однако в мае 2018 года США вышли из договора и возобновили санкции против этой страны.

Автор
Наталия Анисимова
Николас Мадуро Иран Венесуэла США санкции оружейное эмбарго
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