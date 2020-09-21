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Политика ,  
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Reuters узнал о планах США ввести санкции против Ирана

Собеседник агентства сообщил, что Вашингтон введет санкции против двух десятков лиц и организаций Ирана. Также Трамп подпишет указ, который позволит США вводить санкции против сделок с Ираном по оружию, передает агентство
Фото:Leah Millis/Reuters
Фото: Leah Millis/Reuters

В понедельник, 21 сентября, США введут ограничения в отношении более двух десятков лиц и организаций, причастных, по данным США, к ядерной и ракетной программам, а также программе по обычным вооружениям Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что в понедельник президент США Дональд Трамп подпишет указ, который позволит Вашингтону вводить санкции в отношении других стран за проведение оружейных сделок с Ираном.

В Белом доме отказались комментировать Reuters информацию о планируемых санкциях. Пресс-секретарь иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи заявил, что действия США против Ирана являются частью избирательной кампании и делают страну «более изолированной» в мировой политике.

Накануне, 20 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что с 19 сентября против Тегерана восстановлены санкции Совета Безопасности ОНН, в том числе оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу ядерных и ракетных технологий. Также Помпео пообещал, что в ближайшие дни Вашингтон объявит о дополнительных мерах по укреплению вновь введенных санкций.

В российском МИДе сочли действия Вашингтона «театральной постановкой», направленной на подчинения Совета Безопасности своей политике в отношении Ирана. В ведомстве отметили, что США  угрожают санкциями всем, кто не согласен с ними.

МИД счел спекуляцией заявления США о восстановлении санкций против Ирана
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации

В 2015 году между Ираном и Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, а в начале августа этого США, обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о планах восстановить санкции ООН против Тегерана. 

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Автор
Анастасия Батманова
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