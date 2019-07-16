Австрийский Минюст разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом украинскому подразделению Deutsche Welle (DW) сообщили в пресс-службе Минюста.

Решение принято после консультации с Министерством иностранных дел Австрии с учетом его международных правовых обязательств, отмечает DW. Дальнейшими вопросами экстрадиции Фирташа в США занимается Земельный суд Вены.

Как отмечает местный телеканал ORF, пока Фирташ останется в Австрии, так как его адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела о выдаче. Пока решение не будет принято, Фирташа не смогут доставить в США.

Верховный суд Австрии 25 июня поддержал решение Земельного суда Вены, который признал допустимой выдачу Фирташа США.