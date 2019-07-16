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Северсталь ₽1 207,46 (+15,15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Австрийский Минюст разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом украинскому подразделению Deutsche Welle (DW) сообщили в пресс-службе Минюста.

Решение принято после консультации с Министерством иностранных дел Австрии с учетом его международных правовых обязательств, отмечает DW. Дальнейшими вопросами экстрадиции Фирташа в США занимается Земельный суд Вены.

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Австрийский суд согласился выдать США Фирташа

Как отмечает местный телеканал ORF, пока Фирташ останется в Австрии, так как его адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела о выдаче. Пока решение не будет принято, Фирташа не смогут доставить в США.

Верховный суд Австрии 25 июня поддержал решение Земельного суда Вены, который признал допустимой выдачу Фирташа США.

Украинский бизнесмен — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. Его задержали в Австрии в 2014 году по запросу американских властей, которые заподозрили Фирташа в коррупции. Через неделю бизнесмена освободили под залог в $170 тыс.

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Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США

США считают, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титансодержащих материалов. Его выдачи также добивались в Испании, но в августе 2017 года австрийский суд отказал Мадриду в выдаче.

Теги: Украина, Дмитрий Фирташ, экстрадиция
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