NYT узнала о предложении куратора Мюллера отстранить от должности Трампа

The New York Times опубликовала анонимное разоблачение «хаоса в администрации» Трампа: источники издания утверждают, что заместитель генпрокурора Розенстайн планировал тайно записать беседы с президентом и отстранить его от власти

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записать беседы с президентом Дональдом Трампом, чтобы засвидетельствовать «хаос, поглощающий администрацию», утверждают анонимные источники The New York Times.

Кроме того, по данным издания, Розенстайн вел конфиденциальные переговоры с высокопоставленными чиновниками министерства юстиции и ФБР, предлагая им ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США. Она предписывает передачу власти вице-президенту, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

​Розенстайн курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и о возможных связях команды Трампа с Кремлем. Розенстайн стал главным в этом деле после того, как в марте 2017 года генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от дел, связанных с обвинением Трампа и его штаба в связях с Россией. Сешнс заявил тогда о конфликте интересов, поскольку он сам был членом предвыборной команды Трампа.

Источники газеты рассказали, что Розенстайн предлагал записать разговоры Трампа и отстранить его от должности весной 2017 года, когда он сам был в должности всего две недели. Именно он, отмечает издание, сыграл одну из ключевых ролей в отставке бывшего директора ФБР Джеймса Коми, поскольку критически описал президента роль главы спецслужбы в расследовании дела о почтовом сервере Хиллари Клинтон. Трамп сослался на выводы Розенстайна при увольнении Коми. Замгенпрокурора, рассказали источники, был очень зол на Трампа, поскольку посчитал, что после слов президента его репутация пострадала. Отношение Трампа к назначению нового генпрокурора вызвало недовольство и критику со стороны Розенстайна, рассказали собеседники газеты.

Сам Розенстайн отверг предъявленные подозрения. «История New York Times неточна и фактически неверна», — заявил он. «Я больше не буду комментировать историю, основанную на анонимных источниках, которые явно настроены против департамента и продвигают свою личную повестку дня. Но позвольте мне четко заявить об этом: исходя из моих личных отношений с президентом, нет оснований ссылаться на 25-ю поправку», — заявил Розенстайн.

Информаторы NYT рассказали, что, скорее всего, Розенстайн не сделал никаких записей. Один из источников в Минюсте заявил, что разговоры о 25-й поправке Розенстайн вел в саркастическом тоне. Другие собеседники газеты настаивают, что Розенстайн был серьезен, когда предлагал сделать тайные записи и отстранить Трампа от власти.

Политические противники Трампа из Демократической партии обвинили его команду в связях с Кремлем летом 2016 года. После его неожиданной победы на выборах ведущие американские СМИ, большая часть которых поддерживали Хиллари Клинтон, стали писать о «сговоре с Кремлем» как о доказанном факте, именно Москва помогла Трампу победить, заявляли они. В прессе практически ежедневно появлялись новые статьи и свидетельства анонимных источников.

​В мае 2017 года для расследования этих обвинений был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако до сих пор ни одного свидетельства сговора ему добыть не удалось. Трамп неоднократно называл эти обвинения ложью, а распространяющие их СМИ, в первую очередь NYT, The Washington Post, CNN, MSNBC — распространителями фейковых новостей.