Собянин вступил в должность мэра Москвы

Сергей Собянин принес присягу на церемонии инаугурации, официально вступив в должность мэра Москвы. Трансляцию церемонии вел канал Россия 24.

Собянин получил удостоверение и должностной знак мэра. Церемония прошла в концертном зале «Зарядье», расположенном в одноименном парке в центре Москвы.

Собянина поздравил присутствовавший на церемонии президент Владимир Путин. Глава государства отметил успехи вновь избранного мэра в развитии столичной инфраструктуры и социальной политике во время предыдущего срока.

На торжественном мероприятии также присутствовали патриарх Кирилл, губернаторы ряда регионов, представители религиозных и общественных организаций, бизнесмены, депутаты, члены правительства Москвы.

На прошедших в единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы победу одержал действующий градоначальник Сергей Собянин (70,1%). Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин, получивший более 11% голосов избирателей, третье — глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,01% голосов.