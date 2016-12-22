Украина решила ввести санкции против химкомпаний из-за работы в Крыму

Под ограничительные меры могут попасть шесть компаний, в том числе три российские и одна швейцарская. Инициатором выступает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подготовило предложения по введению санкций в отношении химических предприятий, занимающихся производством химической продукции на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о шести компаниях: «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (Россия), ООО «Центр оптимальных технологий» (Россия), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (Россия), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).

Министерство полагает, что химическая продукция изготавливается в Крыму (Киев считает его оккупированной территорией) ​​в нарушение «установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу». Кроме того, считают чиновники министерства, полагают, что производство такой продукции «угрожает жизни и здоровья граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях».

В ведомстве напомнили, что российская компания «Титановые инвестиции», которая работает в Армянске, уже находится под санкциями.

На данный момент, как отмечается в сообщении, министерство уже подготовило соответствующий проект распоряжения и направило его в органы государственной власти. Следующий шаг – рассмотрение документа правительством на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Заявления звучат на фоне новых антироссийских санкций США. В минувший четверг Вашингтон внес в черный список компании, а также россиян, которые имеют отношение к оборонной промышленности и разведывательным ведомствам. Всего санкционный список пополнился 33 фигурантами.