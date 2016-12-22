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В Думе назвали новые санкции попыткой США сыграть роль мирового диктатора
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В Думе назвали новые санкции попыткой США сыграть роль мирового диктатора
Новые санкции США, 20 сен, 23:12
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В Думе назвали новые санкции попыткой США сыграть роль мирового диктатора

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев прокомментировал введение США нового пакета санкций против юридических и физических лиц из России, которые связаны с «оборонкой» или разведкой, а также ограничения в отношении Департамента развития оборудования китайской армии за покупку у России самолетов Су-35 и комплексов ПВО С-400, передает корреспондент РБК.

«Как говорится: «Хорошая попытка, но нет». Китай является не просто суверенным государством и фактически первой экономикой мира, но и страной, давление на которую абсолютно бессмысленно и контрпродуктивно», — заявил он.

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По его мнению, можно посмотреть на ответные санкции, которые Китай ввел против Соединенных Штатов за ввозные пошлины. «Так что с большой долей вероятности можно предположить, что в такой чувствительной сфере как национальная безопасность Китай не допустит диктата по отношению к себе и как минимум отреагирует зеркально», — считает Гутенев.

Также парламентарий добавил, что в этой ситуации необходимо учитывать и готовность китайского бизнеса отстаивать национальные интересы. «Так, владелец китайской мегакорпорации Alibaba на фоне разрастания торговой войны Вашингтона и Пекина отказался от своего обещания содействовать созданию в США миллиона рабочих мест», — подчеркнул он.

Гутенев добавил, что очередная попытка Вашингтона оказать давление и сыграть роль мирового диктатора и в этот раз не увенчается успехом.

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20 сентября Госдепартамент США в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA внес в черный список 33 дополнительные позиции — это как компании, так и отдельные лица, относящиеся к сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Кроме того, Вашингтон впервые ввел вторичные санкции против иностранцев за сделки с Россией. Под удар попал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, который закупил у Москвы истребители Су-35 и комплексы Противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

Теги: Госдума РФ , Владимир Гутенев , американские санкции , Китай , С-400 , Су-35 , ОПК
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США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400 Экономика
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