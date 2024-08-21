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Военная операция на Украине ,  
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Глава района Курской области объявил об уходе добровольцем

Глава Дмитриевского района Курской области Рябыкин объявил об уходе добровольцем
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Рябыкин досрочно ушел с поста главы Дмитриевского района, который занимал с сентября 2023 года, объяснив свое решение «выполнением задач в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа»
Алексей Рябыкин
Алексей Рябыкин (Фото: A_Ryabykin / Telegram)

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин объявил о досрочном уходе с поста. Об этом он написал в телеграм-канале. Свое решение чиновник объяснил «выполнением задач в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа».

По его словам, депутаты представительного собрания единогласно поддержали его решение об отставке.

Глава Дмитриевского района отметил, что «события последних лет» стали для него, как и для всех, «временем больших испытаний, принятия непростых и ответственных решений, временем, когда нужно расставить приоритеты». Он поблагодарил жителей «за поддержку и понимание, за помощь и неравнодушие в решении важных вопросов, за активное участие в общественной жизни нашего района и конструктивную критику».

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Фото:John Moore / Getty Images

Рябыкин был избран представительным собранием на пост главы Дмитриевского района в сентябре 2023 года. Он сменил Виктора Петрова, который ушел с поста в конце июля.

Владимир Путин 12 августа, после наступления ВСУ на Курскую область, заявил, что в последние дни выросло количество желающих подписать контракт с Минобороны. «Ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение — что очень важно — количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые <...> c оружием в руках защищают Россию», — сказал Путин.

Позднее, 14 августа, начальник пункта отбора подполковник Вячеслав Бобренев сообщил, что количество жителей Курска, которые хотят вступить в армию, за последнюю неделю увеличилось втрое. На пункт отбора контрактников в Курске раньше приходили четыре-пять человек в сутки, а после атаки ВСУ — до 15, уточнил он.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Минобороны с тех пор регулярно отчитывается о срыве атак ВСУ на этом направлении. 21 августа ведомство заявило об отражении атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. Потери украинской армии с начала наступления на регион министерство оценивает в 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 БТР, 316 боевых бронированных машин, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS.

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Елена Чернышова
Курская область доброволец отставка чиновник
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