Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ у Русской Конопельки и Коренево

Минобороны заявило, что военные продолжают искать и уничтожать в лесных массивах Курской области диверсионные группы украинской армии. По оценке ведомства, потери ВСУ за время боев на этом направлении превысили 4,4 тыс. человек

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Российские военные за сутки предотвратили попытки атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщает Минобороны.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — говорится в сообщении.

Также войска нанесли удары по резервам ВСУ в районах девяти населенных пунктов в Сумской области Украины и поразили технику и личный состав восьми украинских бригад.

По оценке ведомства, за сутки Украина потеряла до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, а за все время боев на курском направлении — более 4,4 тыс. военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортера, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS.

В Курской области действуют режим ЧС федерального характера и КТО, из приграничных территорий продолжается эвакуация. Врио губернатора Алексей Смирнов говорил о необходимости вывезти 180 тыс. человек. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что с начала атаки ВСУ 6 августа в регионе погиб 31 человек, еще 143 пострадали.

Президент Владимир Путин потребовал «выбить» ВСУ с территории России и пообещал достойный ответ Киеву. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что в течение двух-трех месяцев завершатся не только бои в Курской области, но и «вся СВО». 21 августа он заявил, что продвижение ВСУ на курском направлении остановлено.