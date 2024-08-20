Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

Алаудинов заявил о завершении боев в Курской области через два-три месяца

Командир спецназа «Ахмат» считает, что через пару месяцев могут завершиться не только бои в регионе, но и военная операция

Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Бои на курском направлении и военная операция могут завершиться в ближайшее время, сказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это все завершится, причем не только на курском направлении, а все СВО», — заявил Алаудинов в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов 12 августа заявил, что украинская армия установила контроль над 28 населенными пунктами.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию».

«Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства на совещании 12 августа.