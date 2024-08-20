 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

Алаудинов заявил о завершении боев в Курской области через два-три месяца
Сюжет
Военная операция на Украине
Командир спецназа «Ахмат» считает, что через пару месяцев могут завершиться не только бои в регионе, но и военная операция
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Бои на курском направлении и военная операция могут завершиться в ближайшее время, сказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это все завершится, причем не только на курском направлении, а все СВО», — заявил Алаудинов в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Политика
Фото:Минобороны России

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов 12 августа заявил, что украинская армия установила контроль над 28 населенными пунктами.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

«Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства на совещании 12 августа.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апти Алаудинов Курская область ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области
Общество
Посольство назвало аморальными слова главы Минобороны Британии о Курске
Политика
В ООН заявили о готовности отправить своих экспертов в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Байден вспомнил слова Киссинджера о РоссииПолитика, 12:16
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 12:16
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской областиПолитика, 12:14
Пятеро футболистов «Зенита» из-за травм пропустят матч со «Спартаком»Спорт, 12:12
Путин приехал в Кабардино-Балкарию впервые за пять летПолитика, 12:04
В Тернопольской области загорелся промышленный объектПолитика, 12:02
МВД призвало не пользоваться камерами наблюдения в Курской областиПолитика, 11:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 11:59
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской областиПолитика, 11:55
ЦБ оценил предотвращенные потери от атак на банковские счета в ₽2,3 трлнИнвестиции, 11:55
Холдинг Потанина увеличил долю владения в головной структуре Т-БанкаФинансы, 11:52
Актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской областиОбщество, 11:46
КДК открыл дело против бразильца из «Зенита» за мат в адрес судьиСпорт, 11:41
«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу СоболеваСпорт, 11:36