Чемезов предупредил Запад о риске глобального конфликта из-за Украины

Против России «воюет не Украина, а весь коллективный Запад», без поддержки которого Киев «не протянул бы и месяца», уверен глава «Ростеха». «Чем дальше, тем больше риск, что мир будет втянут в глобальный конфликт», — считает он

Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Действия США и их союзников могут привести к глобальной войне, если Вашингтон «продолжит провоцировать» конфликт на Украине и «выдавать разрешения» Киеву атаковать российскую территорию, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью Reuters.

По мнению Чемезова, против России «воюет не Украина, а весь коллективный Запад», без поддержки которого Киев «не протянул бы и месяца» (цитата по сайту «Ростеха»). Он уверен, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, так как «американцам выгодна война, которую они ведут чужими руками».

«Чем дальше, тем больше риск, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Выглядит странным, но западные страны словно не понимают, чем это чревато для них самих», — заявил глава «Ростеха», добавив, что в этих условиях назвать сроки возможного окончания конфликта невозможно.

Россия на третий год военных действий чувствует себя уверенно, сказал Чемезов.

Он также отметил, что «пушек» у России достаточно, и посоветовал зайти в любой российский гипермаркет и самим убедиться в том, что «с «маслом» в стране все в порядке».

Владимир Путин в июне говорил, что удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы и что она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом». «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — заявил он в начале июня.

В июле глава МИД России Сергей Лавров счел «крайне опасным заблуждением» слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США «не стремятся к третьей мировой войне — это имело бы ужасные последствия для Европейского континента». «Как говорится, оговорка по Фрейду. То есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники», — указывал он. Лавров тогда призвал европейские страны «осознать, какая самоубийственная роль им уготована».