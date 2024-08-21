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Политика ,  
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В Курской области отложили выборы депутатов в приграничье

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

ЦИК поддержала предложение отложить муниципальные выборы в ряде приграничных муниципальных образований в Курской области, сообщается в телеграм-канале избиркома.

Выборы депутатов 10 органов местного самоуправления в следующих муниципальных образованиях:

  • Беловский район;
  • Большесолдатский район;
  • Глушковский район;
  • Кореневский район;
  • Суджанский район;
  • Хомутовский район;
  • город Льгов.

Материал дополняется.

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