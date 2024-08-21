В Курской области отложили выборы депутатов в приграничье
ЦИК поддержала предложение отложить муниципальные выборы в ряде приграничных муниципальных образований в Курской области, сообщается в телеграм-канале избиркома.
Выборы депутатов 10 органов местного самоуправления в следующих муниципальных образованиях:
- Беловский район;
- Большесолдатский район;
- Глушковский район;
- Кореневский район;
- Суджанский район;
- Хомутовский район;
- город Льгов.
Материал дополняется.
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