В Курской области утвердили досрочное голосование на выборах губернатора
Жители Курской области смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора Курской области с 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.
«Досрочное голосование по выборам губернатора Курской области и совмещенных с ними выборах пройдет в период с 28 августа по 5 сентября», — говорится в сообщении.
Избиратели смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому. Такое решение избирком принял для «обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья жителей».
Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября, добавили в избирательной комиссии.
На выборы губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии «Единая России», и три депутата областной думы: Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Алексей Томанов от ЛДПР.
В ноябре 2018 года Алексей Смирнов был назначен на должность заместителя губернатора Курской области. Он стал первым заместителем губернатора — председателем регионального правительства. Курировал вопросы экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций. В мае 2024 года президент Владимир Путин назначил Смирнова врио губернатора региона. В 2018–2024 годах должность занимал Роман Старовойт, которого перевели в правительство.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. По данным командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.
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