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Военная операция на Украине ,  
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ЦИК предложила досрочное голосование в регионах у границы с Украиной

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Военная операция на Украине
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Единый день голосования в России
Сюжет
Единый день голосования
В Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе могут провести досрочные выборы с 28 августа. Решение принято по соображениям безопасности
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В восьми приграничных регионах России — Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и городе Севастополь — с 28 августа может проходить досрочное голосование по решению избирательных комиссий, заявили в ЦИК.

Согласно решению Центризбиркома, в этих регионах досрочное голосование будет организовано на избирательных участках, на дому, на придомовых территориях, а также в местах, где отсутствуют специальные для этого помещения и затруднено транспортное сообщение. Для обеспечения безопасности выборов разработаны соответствующие меры.

Чтобы принять участие в голосовании по месту нахождения, необходимо подать заявление в приложении «Мобильный избиратель» или обратиться в ближайшую участковую комиссию.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, вопрос об отказе от досрочного голосования обсуждался, но «нынешние условия требуют обеспечить безопасность на выборах в приграничье».

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Фото:John Moore / Getty Images

Единый день голосования в России назначен на 8 сентября 2024 года. Памфилова ранее анонсировала почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах. В частности, в Курской области будут выбирать губернатора, в Брянской — депутатов в областную думу, городские и районные советы, в Белгородской — депутата в городской совет Белгорода, в Ростовской и Воронежской — глав ряда городов и поселений и депутатов в местные представительные органы, в Крыму — депутатов Госсовета и представительных органов муниципальных образований, в Севастополе — депутатов в Заксобрание и советы двух муниципальных округов.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Там, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО. В Курской области действует режим ЧС федерального уровня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил введение такого же уровня готовности. Сейчас там объявлен режим ЧС регионального уровня.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ЦИК Элла Памфилова Россия Украина досрочное голосование Курская область Белгородская область Брянская область Воронежская область Ростовская область Краснодарский край Крым Севастополь ...
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