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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа, в сделке прописаны точные сроки и места, заявил Блинкен. До этого Нетаньяху настаивал на контроле над коридором на границе сектора Газа и Египта
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выступал в Катаре, где проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения. США, Египет и Катар выступают посредниками, Израиль и ХАМАС не ведут переговоры напрямую.

«Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим», — сказал Блинкен (цитата по CNBC).

Он добавил, что последние усилия по заключению сделки являются, «вероятно, лучшей, а возможно, и последней возможностью». Госсекретарь США отметил, что ХАМАС обязана принять это предложение. При этом деталей сделки он не раскрыл.

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Фото:Florion Goga / Reuters

До этого представляющая интересы некоторых погибших израильских военных Gvura Forum сообщила, что Нетаньяху заявил, что «Израиль не покинет Филадельфийский коридор (находится на границе сектора Газа и Египта. — РБК) и коридор Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части. — РБК) ни при каких обстоятельствах». Заявление вызвало критику как со стороны израильских переговорщиков, передавал телеканал Kan, так и со стороны американских дипломатов, сообщала The Times of Israel.

Источники в египетских службах безопасности сообщили CNBC, что США предложили международное присутствие в районе Филадельфийского коридора, и это предложение, по их словам, может быть приемлемым для Каира, если оно будет ограничено максимум шестью месяцами.

The Wall Street Jornal писала, что Израиль требует возвести стену у Филадельфийского коридора, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели. Кроме того, израильская сторона хочет получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск, сообщала газета. Издание называло эти требования существенными препятствиями для заключения сделки.

ХАМАС ранее отклонила «промежуточную версию» сделки, предложенную США и одобренную Израилем, заявив, что Нетаньяху выдвигает «новые условия». В канцелярии израильского премьера уточняли, что Нетаньяху настаивает на том, чтобы контроль за Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом оставался за Израилем.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Энтони Блинкен Израиль сектор Газа ХАМАС вывод войск
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