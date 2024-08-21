Собянин: над Подольском сбили три летевших в сторону Москвы дрона

В Подмосковье сбили три летевших в сторону столицы беспилотника

Собянин заявил, что на месте падения обломков сбитого дрона в Подольске, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Через 15 минут он сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, там также нет разрушений и жертв

В городском округе Подольск в Московской области сбили беспилотник, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

Спустя 15 минут Собянин заявил, что в Подольске сбили еще два летевших в сторону Москвы дрона. Пострадавших и разрушений, предварительно, также нет, на месте работают экстренные службы, добавил он.

В предыдущий раз об уничтожении беспилотника в Подмосковье Минобороны отчиталось 3 июля. В Подольске дрон, летевший на Москву, в последний раз сбивали в ночь на 10 мая, сообщал Собянин.