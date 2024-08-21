В Подмосковье сбили три летевших в сторону столицы беспилотника
В городском округе Подольск в Московской области сбили беспилотник, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.
Спустя 15 минут Собянин заявил, что в Подольске сбили еще два летевших в сторону Москвы дрона. Пострадавших и разрушений, предварительно, также нет, на месте работают экстренные службы, добавил он.
В предыдущий раз об уничтожении беспилотника в Подмосковье Минобороны отчиталось 3 июля. В Подольске дрон, летевший на Москву, в последний раз сбивали в ночь на 10 мая, сообщал Собянин.
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