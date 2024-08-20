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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области отменили СМС-предупреждения о тревогах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Жителей Курской области больше не будут оповещать об опасности атак ВСУ через СМС, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА», — написал он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам врио губернатора, меры приняли в связи с тем, что «по техническим причинам» нет невозможности распространять СМС-предупреждения своевременно. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на системы сотовой связи.

Смирнов уточнил, что за актуальной информацией о тревогах по-прежнему можно будет следить в его телеграм-канале и телеграм-канале правительства Курской области.

С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия с ВСУ. 8 августа Роскомнадзор сообщил о массированной кибератаке на объекты в регионе. На следующий день в связи с DDoS-атаками на инфраструктуру мобильных операторов местных жителей предупредили о проблемах с мобильной связью и интернетом.

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Теги
Курская область ракетная опасность БПЛА СМС-рассылки Алексей Смирнов
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