Минфин ответил на просьбу Лондона вернуться к налоговым соглашениям

Лондон попросил Москву отменить частичную приостановку действия конвенции о двойном налогообложении. В Минфине заявили, что не пересмотрят решение, пока права России не восстановят

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Налоговые соглашения со странами, которые власти России считают недружественными, будут приостановлены до тех пор, пока ее права не восстановят, говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК.

Так ведомство ответило на обращение властей Великобритании, которые попросили Россию отменить приостановку отдельных пунктов Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). В Лондоне отметили, что продолжают соблюдать его.

В Минфине заявили, что страны Запада с 2022 года вводят против России односторонние экономические ограничения; «одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами». В качестве примера там привели прекращение обмена налоговой информацией с Россией. «В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке», — сообщает министерство.

Ведомство отметило, что Венская конвенция о праве международных договоров допускает их приостановку, если права другой стороны были нарушены. Минфин заявил, что частичная приостановка соглашений, предусмотренная указом Владимира Путина, «будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы».

СИДН позволяет налоговым резидентам одной страны, которые получают доход в другой, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке. Соглашения обычно позволяют иностранным компаниям, получающим пассивный доход из России, существенно снизить налоги, отмечала в разговоре с РБК партнер «Б1» Марина Белякова.

8 августа Путин подписал указ о приостановлении отдельных статей налоговых соглашений с 38 недружественными странами. Решение связано с необходимостью «принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», говорилось в документе. Он затронул и российско-британскую конвенцию об избежании двойного налогообложения от 1994 года. В Лондоне заявили, что в результате Москва приостановила действие практически всех положений документа, включая режим дивидендов, процентов, роялти, прироста капитала, прибыли от бизнеса, дохода от занятости и пенсий.

Приостановка коснулась не всех норм СИДН: в частности, остались в силе положения об устранении двойного налогообложения. Это позволит зачесть налоги, уплаченные в одном государстве (например, в России), против налога в зарубежной юрисдикции, отмечали эксперты в разговоре с РБК.