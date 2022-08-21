Авксентьева назвала пять способов избежать раскола в семье из-за политики

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала к уважению разных точек зрения и предложила обсуждать темы и интересы, которые объединяют семьи

Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / Global Look Press

Различия в политических взглядах родителей и детей приводят к расколу в семьях, чтобы избежать этого, нужно смотреть на вещи с разных точек зрения, обсуждать темы, которые объединяют, и с уважением относиться друг к другу, считает депутат Госдумы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она упомянула политические разногласия в семьях известных людей, в результате которых дети и родители перестали общаться.

«Сенатор Исаков публично отрекся от дочери на почве политических разногласий. Отец Александра Реввы больше с ним не разговаривает. Дочь Машкова не общается с отцом. И это только громкие случаи, а сколько их еще», — написала депутат и предложила пять способов избежать раскола в семьях из-за политики.

По ее мнению, в первую очередь следует продолжать говорить, в том числе на темы, которые объединяют, поскольку «жизнь больше политики».

Вторым необходимым шагом Авксентьева назвала уважение друг к другу. «Уважайте иное мнение. Не пытайтесь закидать ребенка фактами и пруфами. Разговаривайте спокойно, на равных, но просите, чтобы и вас слушали уважительно», — написала она.

В третьем пункте парламентарий предложила рассматривать и анализировать спорные темы с разных точек зрения. «Главное — вы делаете это вместе, как равные люди, и в процессе учитесь слышать друг друга», — указала депутат.

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Семья — главная ценность, считает Авксентьева и в четвертом пункте предлагает ради ее сохранения ориентироваться на принцип «Все проходит, и это пройдет».

В пятом пункте депутат призывает любить детей «разными», поскольку «они по-прежнему ваши дети».

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков ранее отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против спецоперации России на Украине. Парламентарий заявил, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию», а также назвал ее «предателем». В интервью Би-би-си Диана Исакова рассказала, что в марте участвовала в митинге против спецоперации, а в апреле распространяла антивоенное листовки, из-за чего была задержана. После этого отец называл ее «врагом семьи» и «врагом народа», сказала она.

В марте военную операцию на Украине осудила проживающая в США актриса Мария Машкова. После этого ей позвонил отец, актер Владимир Машков, попросил вернуться в Россию, «быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство и быть с народом России», сообщила она. Сам Машков в ходе концерт-митинга в Лужниках в честь восьмой годовщины присоединения Крыма поддержал спецоперацию.

События на Украине стали поводом для конфликта между шоуменом Александром Реввой и его отцом Владимиром, проживающим в Донецке. Артист выступил против спецоперации, после этого они «рассорились и больше не общались», рассказал Владимир Ревва в интервью «Комсомольской правде». По его словам, отношения с сыном испортились еще в 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия. Шоумен посещал по работе Украину, однако в Донбасс не приезжал, сказал его отец.