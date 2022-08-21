Авксентьева назвала пять способов избежать раскола в семье из-за политики

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
В Рязанской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров Общество, 16:32
Джилл Байден выздоровела после COVID-19 Общество, 16:26
В возрасте 100 лет умер народный артист Николай Лебедев Общество, 16:06
«Адана Демирспор» включит Дзюбу в заявку на ближайший матч Спорт, 16:05
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:52
Тайсон Фьюри сообщил о трагедии в семье Спорт, 15:42
На Тайвань прибыл третий за месяц самолет с американским политиком Политика, 15:37
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Авксентьева назвала пять способов избежать раскола в семье из-за политики Политика, 15:30
В ДТП с автобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 15 человек Общество, 15:27
Болдуин сообщил об отказах снимать его в кино после гибели оператора Общество, 15:21
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 15:11
Экс-посол Украины обвинил власти ФРГ в оставлении Киева «на диете» Политика, 15:10
Кадыров сообщил об «освобождении» поселка Пески под Донецком Политика, 15:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Авксентьева назвала пять способов избежать раскола в семье из-за политики

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала к уважению разных точек зрения и предложила обсуждать темы и интересы, которые объединяют семьи
Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / Global Look Press

Различия в политических взглядах родителей и детей приводят к расколу в семьях, чтобы избежать этого, нужно смотреть на вещи с разных точек зрения, обсуждать темы, которые объединяют, и с уважением относиться друг к другу, считает депутат Госдумы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она упомянула политические разногласия в семьях известных людей, в результате которых дети и родители перестали общаться.

«Сенатор Исаков публично отрекся от дочери на почве политических разногласий. Отец Александра Реввы больше с ним не разговаривает. Дочь Машкова не общается с отцом. И это только громкие случаи, а сколько их еще», — написала депутат и предложила пять способов избежать раскола в семьях из-за политики.

По ее мнению, в первую очередь следует продолжать говорить, в том числе на темы, которые объединяют, поскольку «жизнь больше политики».

Вторым необходимым шагом Авксентьева назвала уважение друг к другу. «Уважайте иное мнение. Не пытайтесь закидать ребенка фактами и пруфами. Разговаривайте спокойно, на равных, но просите, чтобы и вас слушали уважительно», — написала она.

«Сплин» спел в поддержку музыкантов, которым пришлось уехать из России
Общество

В третьем пункте парламентарий предложила рассматривать и анализировать спорные темы с разных точек зрения. «Главное — вы делаете это вместе, как равные люди, и в процессе учитесь слышать друг друга», — указала депутат.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции

Семья — главная ценность, считает Авксентьева и в четвертом пункте предлагает ради ее сохранения ориентироваться на принцип «Все проходит, и это пройдет».

В пятом пункте депутат призывает любить детей «разными», поскольку «они по-прежнему ваши дети».

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков ранее отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против спецоперации России на Украине. Парламентарий заявил, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию», а также назвал ее «предателем». В интервью Би-би-си Диана Исакова рассказала, что в марте участвовала в митинге против спецоперации, а в апреле распространяла антивоенное листовки, из-за чего была задержана. После этого отец называл ее «врагом семьи» и «врагом народа», сказала она.

В марте военную операцию на Украине осудила проживающая в США актриса Мария Машкова. После этого ей позвонил отец, актер Владимир Машков, попросил вернуться в Россию, «быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство и быть с народом России», сообщила она. Сам Машков в ходе концерт-митинга в Лужниках в честь восьмой годовщины присоединения Крыма поддержал спецоперацию.

События на Украине стали поводом для конфликта между шоуменом Александром Реввой и его отцом Владимиром, проживающим в Донецке. Артист выступил против спецоперации, после этого они «рассорились и больше не общались», рассказал Владимир Ревва в интервью «Комсомольской правде». По его словам, отношения с сыном испортились еще в 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия. Шоумен посещал по работе Украину, однако в Донбасс не приезжал, сказал его отец.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
семьи раскол политика Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны
Общество
Шульман уехала из России в Германию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter