В Эстонии сообщили о планах перезахоронить 22 могилы советских солдат

Комиссия по воинским захоронениям Эстонии приняла решение перезахоронить 22 воинских захоронения. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.

Планируется, что в первую очередь перезахоронению подвергнутся могилы, которые расположены «в неподходящих для этого местах» — парках, зеленых зонах, городских скверах и густонаселенных районах, отмечает ERR.

«Те места, где люди перемещаются и где захоронение человеческих останков вне кладбищ нецелесообразно», — пояснил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилл.

Он добавил, что сотрудники музея уже вскрыли пять и 22 названных захоронений.

Власти Эстонии 4 августа приняли решение убрать из публичного пространства все советские памятники, а расположенные в нем могилы перезахоронить. 16 августа власти начали демонтаж памятника советскому танку Т-34 в Нарве. Его сняли с постамента, после чего отправили в Эстонский военный музей.

По словам премьер-министра республики Каи Каллас, после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». «Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии», — сказала она.



Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии из-за демонтажа памятника Т-34 в Нарве. Заместитель директора департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев назвал демонтаж памятника «позорной акцией».