Yomiuri узнала, что Япония вооружится дальнобойными ракетами из-за Китая

Япония модернизирует и примет на вооружение 1 тыс. дальнобойных ракет из-за Китая и КНДР

Япония модернизирует противокорабельные ракеты Type 12, увеличив дальность стрельбы до 1 тыс. км. После этого ракеты смогут достичь территории Китая и Северной Кореи. Премьер Японии говорил о планах «решительно укрепить» оборону

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Правительство Японии изучает возможность принять на вооружение более 1 тыс. крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи. Об этом пишет Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском кабинете министров.

По их словам, Токио намерен преодолеть «разрыв в ракетах» с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю. Yomiuri Shimbun указывает, что по данным американских военных, китайские войска располагают порядка 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и 300 крылатыми ракетами средней дальности, которые способны достичь японской территории.

Власти Японии намерены модернизировать противокорабельные ракеты Type 12 наземного запуска, разработанные Mitsubishi Heavy Industries. Их изначальная дальность составляет несколько сотен километров, ее планируют увеличить до около 1 тыс. км, что позволит им достигать территории Северной Кореи и Китая. Кроме того, после модернизации их смогут запускать также корабли и истребители. Версия ракеты для наземных пусковых установок поступит в Силы самообороны Японии в 2024 финансовом году, на два года раньше, чем прежде планировалось, пишет газета.

Власти Японии представят к концу года новую стратегию нацбезопасности, в которой будет упомянута «способность к контратаке» противника в целях самообороны, рассказали источники издания.

Проект действующей Конституции Японии был разработан в 1945 году в условиях послевоенной оккупации войсками США. Статья 9 была написана, чтобы не допустить возрождения милитаристской Японии. Она закрепляет отказ страны от войны «на вечные времена» в качестве «суверенного права нации». В ней также говорится, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

Япония прежде принципиально не развертывала ракеты большой дальности, которые способны атаковать наземные цели. Причиной этого стал принцип, предполагающий отказ от обладания вооружением, «способным атаковать базу противника».

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О необходимости пересмотреть национальную стратегию безопасности говорил японский премьер Фумио Кисида еще в октябре прошлого года. Он заявил, что Токио допускает возможность нанесения превентивных ударов по военным базам противника. В качестве обоснования для изменения политики в этом вопросе он указал на действия Северной Кореи, которая продолжает испытания баллистических и сверхзвуковых ракет.

В апреле этого года специальная комиссия правящей японской Либерально-демократической партии передала премьер-министру пакет предложений, ключевым среди них стало призыв к закреплению возможности нанесения ответного удара по противнику в случае атаки. В тексте предложений сказано, что перехватывать ракеты становится все труднее из-за быстрого развития технологий, а «способность к контратаке» будет выполнять роль сдерживающего фактора. Удары в рамках контратак предполагалось наносить по ракетным базам противника, командным центрам и системам контроля.

Спустя три месяца, в июле, Кисида пообещал добиваться скорейшего пересмотра 9 статьи Конституции. Он говорил, что намерен активизировать обсуждение «решительного укрепления» обороны Японии.