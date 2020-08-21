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Протесты в Белоруссии ,  
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Активисты начали пытаться блокировать движение в Минске

Автомобилисты останавливаются и выходят из машин по всему Минску, передает Nexta. В центре города к перекрытию присоединились пешеходы
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске, передает Telegram-канал Nexta и портал Tut.by.

По информации Nexta, активисты включают аварийный сигнал и выходят из машин. На улице Немиге в центре Минска к перекрытию присоединились пешеходы, передает канал.

Tut.by пишет, что водители на некоторое время прекратили движение на перекрестке возле станции метро «Академия наук». Они остановились, несмотря на зеленый сигнал светофора и начали сигналить, указывает портал.

По данным Nexta, сегодня в Минске с 18:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским) запланирована акция «Цепь покаяния». Согласно плану, активисты должны выстроиться на улицах Минска, сейчас люди уже вышли на площади Бангалор, улице Немиге, Мирошниченко и Грушевке, передает Nexta.

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Влад Соколовский и Кирилл Галанов (слева направо)

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. В начале протесты сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями, но с 13 августа акции идут преимущественно мирно. В знак протеста активисты на некоторое время блокируют дороги, а также выстраиваются в цепи. Накануне, 20 августа, люди встали в «цепь солидарности» на площади Победы в Минске, а вечером протестующие собрались на площади Независимости.

На президентских выборах, по данным ЦИК, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%.

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Штаб Тихановской не признал результатов выборов, 14 августа Тихановская объявила о формировании координационного совета оппозиции. Его задачей должно стать обеспечение мирного процесса передачи власти. Лукашенко расценил создание совета как попытку захвата власти. В связи с формированием КС возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия, Минск
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