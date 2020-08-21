Активисты начали пытаться блокировать движение в Минске

Автомобилисты останавливаются и выходят из машин по всему Минску, передает Nexta. В центре города к перекрытию присоединились пешеходы

Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Белорусские автомобилисты начали блокировать движение в Минске, передает Telegram-канал Nexta и портал Tut.by.

По информации Nexta, активисты включают аварийный сигнал и выходят из машин. На улице Немиге в центре Минска к перекрытию присоединились пешеходы, передает канал.

Tut.by пишет, что водители на некоторое время прекратили движение на перекрестке возле станции метро «Академия наук». Они остановились, несмотря на зеленый сигнал светофора и начали сигналить, указывает портал.

По данным Nexta, сегодня в Минске с 18:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским) запланирована акция «Цепь покаяния». Согласно плану, активисты должны выстроиться на улицах Минска, сейчас люди уже вышли на площади Бангалор, улице Немиге, Мирошниченко и Грушевке, передает Nexta.