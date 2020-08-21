ЕСПЧ рассмотрит запрос об отправке Навального на лечение в Германию

Такие запросы удовлетворяются ЕСПЧ только в исключительных случаях, когда речь идет о реальном риске причинения непоправимого вреда. Юрист ФБК назвал исключительным случаем то, что ЕСПЧ принял к рассмотрению только поданный запрос

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) принял к рассмотрению запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика Алексея Навального.

В сообщении ЕСПЧ говорится, что податели запроса требуют принятия такого решения в качестве обеспечительной меры. Это, по их мнению, связано с тем, что, оставаясь в больнице в Омске, Навальный, которого, как подозревают его соратники, отравили, рискует жизнью и здоровьем.

В ЕСПЧ пояснили, что такие запросы удовлетворяются только в исключительных случаях, когда речь идет о реальном риске причинения непоправимого вреда, и пообещали, что решение по поступившему в пятницу запросу будет принято.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади заявил, что решение ЕСПЧ вынесет в ближайшее время, назвав это «исключительным случаем».