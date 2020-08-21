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Отравление Навального ,  
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ЕСПЧ рассмотрит запрос об отправке Навального на лечение в Германию

Такие запросы удовлетворяются ЕСПЧ только в исключительных случаях, когда речь идет о реальном риске причинения непоправимого вреда. Юрист ФБК назвал исключительным случаем то, что ЕСПЧ принял к рассмотрению только поданный запрос
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) принял к рассмотрению запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика Алексея Навального.

В сообщении ЕСПЧ говорится, что податели запроса требуют принятия такого решения в качестве обеспечительной меры. Это, по их мнению, связано с тем, что, оставаясь в больнице в Омске, Навальный, которого, как подозревают его соратники, отравили, рискует жизнью и здоровьем.

В ЕСПЧ пояснили, что такие запросы удовлетворяются только в исключительных случаях, когда речь идет о реальном риске причинения непоправимого вреда, и пообещали, что решение по поступившему в пятницу запросу будет принято.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади заявил, что решение ЕСПЧ вынесет в ближайшее время, назвав это «исключительным случаем».

В омской больнице заявили о поставленном Навальному диагнозе
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Омск прибыл самолет, который должен был вывезти политика на лечение в Германию, однако омские врачи не дали разрешения на его перевозку, утверждая, что больной не транспортабелен.

Автор: Евгений Калюков
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