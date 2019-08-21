Глава МИД ФРГ удивился действиям России из-за публикации Deutsche Welle

Хайко Маас выразил недоумение, почему в России возникли претензии к журналистам Deutsche Welle, которые честно выполняют свою работу. По его словам, влиять на внутренние процессы в России в Германии не собираются

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал вызов в МИД временной поверенной в делах ФРГ в России Беаты Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, где, как считают на Смоленской площади, содержался призыв к жителям столицы участвовать в несанкционированных акциях из-за выборов в Мосгордуму. Маас назвал работу DW формой честной журналистики. «Мы не можем понять, почему журналистам мешают работать», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым в Москве, передает корреспондент РБК.

«Это нереально ни сейчас, ни в будущем поверить в то, что Германия или немецкие СМИ хотят как-то повлиять на внутренние процессы в России. У Deutsche Welle или федерального правительства нет задачи влиять на Россию», — сказал немецкий министр.

Маас также напомнил, что Россия является членом Совета Европы, а устав этой организации предусматривает определенные права и обязанности ее участников, включая права собраний и свободу слова.

Отвечая Маасу, Лавров заявил, что Москва передала немецкой стороне информацию об освещении DW протестов. И напомнил ситуацию с российскими СМИ (RT и «Спутник»), обслуживание которых в Германии прекратил Deutsche Bank. «Блокируют их контент в некоторых европейских странах, нарушают их права. А мы не принимали никаких ограничительных мер», — заявил Лавров.

Российский министр также заявил, что «свобода — следование законам». «Если люди хотят специально спровоцировать скандал, они пойдут на несогласованный митинг», — добавил Лавров.

DW на русском посвятила несколько публикаций митингу 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В один из материалов издание вставило твит с картой маршрута «прогулки по Москве», в формате которой проходила не согласованная с мэрией акция.